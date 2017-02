Korte fanfilm van The Witcher toont een levensechte Geralt

Er is een korte fanfilm gemaakt gebaseerd op de The Witcher-reeks.



Hoofdpersonage Geralt of Rivia wordt gespeeld door model Ben Schamma van Maul Cosplay. Hij stond ook al model als Geralt in de onofficiële The Witcher 3 Cosplay Calendar. De film is volgens Schamma vorig jaar opgenomen in Los Angeles en geproduceerd door Erika Rogers, die de rol van Triss op zich neemt in de film.



De film heeft niet veel meer om het lijf dan een actiescene, maar fans kunnen wel genieten van het camerawerk en de op de gamepersonages lijkende acteurs.