De Boost Mode op PlayStation 4 Pro in actie in meerdere video's

Vorige week kondigde Sony aan dat firmware 4.5 in bèta ging, die onder andere een Boost Mode toevoegt voor de PlayStation 4. Ondertussen zijn er een aantal video's verschenen op onder andere Neogaf die de modus in beeld brengen.

Ondanks dat Sony in de eerste instantie de Boost Mode niet noemde in de aankondiging van firmware 4.5, heeft een woordvoerder aan GameSpot nu enige opheldering gegeven.

"Boost Mode laat de PS4 Pro op een hogere gpu- en cpu-kloksnelheid draaien voor soepelere gameplay bij sommige games die voor de release van de PS4 Pro zijn uitgebracht en niet zijn geüpgraded ter ondersteuning."

Helaas heeft de woordvoerder ook gezegd dat de modus nog niet definitief in de nieuwe firmware zal zitten, omdat het bedrijf nog bezig is met het testen ervan.

Gebruikers die de nieuwe firmware al mogen uittesten hebben verschillende video's online geplaatst die verschillende games testen in vergelijkingen. Hieronder kun je zien dat Bloodborne er flink van profiteert, maar dat ook een game als The Evil Within merkbaar soepeler loopt.

Een uitgebreide lijst van geteste games vind je op Neogaf.