Sega ziet inkomsten stijgen door Yakuza 6 en Phantasy Star Online 2

De eerste negen maanden van het fiscale jaar 2017 heeft Sega meer operationale inkomsten en netto verkoop opgeleverd dan dezelfde periode vorig jaar.



De eerste negen maanden van het fiscale jaar van Sega eindigden op 31 december 2016. De stijging is volgens Sega te danken aan de releases van grote games als Yakuza 6 en Football Manager 2016, alsmede de digitale verkoop van Phantasy Star Online 2, dat al vier jaar verkrijgbaar is.



In het vierde kwartaal van het fiscale jaar 2017, dat tot eind maart loopt, geeft Sega onder andere Valkyria: Azure Revolution en de Switch-game Puyo Puyo Tetris uit. Yakuza 6 komt begin 2018 naar het westen.