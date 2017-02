Pro-modus in Zelda haalt HUD-elementen van beeldscherm weg

Spelers kunnen in The Legend of Zelda: Breath of the Wild in het menu een 'Pro mode' aanzetten die de meeste elementen uit de in-game HUD weghaalt.



In onderstaande video is te zien hoe YouTuber Gehab dit ontdekte tijdens een speelsessie met de Nintendo Switch en de aankomende game. Wanneer de modus wordt aangezet is alleen nog maar de levensbalk op het beeldscherm zichtbaar. Andere elementen, zoals de energiebalk en minimap, verdwijnen dan.



Zowel de Switch als The Legend of Zelda: Breath of the Wild komen op 3 maart uit. De nieuwe Zelda-game is op die dag ook voor Wii U beschikbaar.