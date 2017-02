'Fifa op Switch gebaseerd op Fifa 18'

Fifa op Nintendo Switch moet een custom versie van Fifa 18 worden.



Dat meldt EA's Peter Moore in een interview met Gamereactor. "Zoals gezegd maken we een custom versie van Fifa voor Nintendo Switch. Het wordt Fifa 18 en komt later dit jaar uit wanneer Fifa 18 verschijnt."

Het is voor het eerst dat EA meer duidelijkheid geeft over de Fifa-game op Switch. De Wii U kreeg rond lancering ook een Fifa-game, maar die was niet vergelijkbaar met de Xbox One- en PS4-versies van de titel, maar met de Fifa-titels die op de vorige generatie spelcomputers verschenen.



Mogelijk probeert EA dat ditmaal te vermijden, al zorgt de opmerking over een 'custom versie' alsnog voor verwarring. Wanneer dit aan Moore gevraagd wordt, vermijdt hij de vraag: "Er komt een unieke versie voor de Switch van het Fifa-team in Vancouver." Dit team maakt altijd de Fifa-games.



"Ik kijk er naar uit om de Switch te zien", vervolgt Moore. "We zijn dichtbij de lancering en ik was onder de indruk toen ik hier in Parijs de Switch in de winkelruiten zag."



Fifa-games verschijnen traditioneel gezien in september.