Call of Duty: Modern Warfare Remastered krijgt nieuwe wapens

Patch 1.08 voegt onder andere drie nieuwe wapens toe aan Call of Duty: Modern Warfare Remastered. De wapens zijn te krijgen via random drops in de Weapon Depot of te bemachtigen via Weapon Parts.

De wapens die worden toegevoegd zijn de automatische shotgun Kamchatka-12, de assault rifle XM-LAR en de klassieke .44 Magnum. Waar voorheen de Weapon Depot gebruikt werd om enkel cosmetische items te verdienen voor wapens of personages, stapt Raven Software nu af van dit model.

De patch voegt daarnaast een flink aantal nieuwe weapon kits toe, die het uiterlijk van wapens veranderen. Verder worden een groot aantal camouflages, emblemen en vizieren beschikbaar gesteld.

Alle toegevoegde items zijn te verdienen met de Depot Credits en Weapon Parts die je verdient bij het spelen. Hieronder is een beschrijving te vinden van de nieuwe wapens:

- KAMCHATKA-12 – This is a fully-automatic, 12-gauge shotgun of Russian origin, and features an 8-round detachable box magazine.

- XM-LAR – This fully automatic assault rifle comes from the European theater, and utilizes 7.62x51mm NATO cartridges in a 30-round detachable box.

- .44 MAGNUM – This is the classic .44 Magnum six-round revolver, featuring a stylized military grip and signature long barrel.

Call of Duty: Modern Warfare Remastered is beschikbaar als onderdeel van de Legacy- of Deluxe-edities van Call of Duty: Infinite Warfare.