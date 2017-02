Project Cars 2 officieel onthuld, komt dit jaar op pc, Xbox One en PS4

Slightly Mad Studios heeft Project Cars 2 aangekondigd middels een trailer. De racegame moet in 2017 uitkomen.

Project Cars 2 bevat ruim 170 auto's van de meest "iconische automerken", volgens Slightly Mad. Daarnaast is de game speelbaar in 12K-resolutie op de pc, ondersteunt de game op de release virtual reality en bevat de game de meeste racebanen ooit in een racetitel op consoles.

RallyCross- en Indycar-voertuigen zullen terugkeren in Project CARS 2 en er zullen nieuwe type wagens in de game zitten. Al deze wagens zijn te gebruiken voor offline en online speelsessies.

De game kent een dag-en-nachtcyclus van 24 uur en de weersomstandigheden veranderen met de tijd mee, waardoor het de rijstijl van de speler beïnvloedt. Ian Bell, CEO van Slightly Mad Studios, maakte bekend dat de game rond september zal uitkomen.

Project CARS 2 zal later dit jaar uitkomen voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. De aankondigingstrailer is hieronder te zien.

Onze net verschenen preview van Project Cars 2 is te vinden via deze link.