Roze pokémon in het zonnetje rondom Valentijnsdag in Pokémon Go

Rondom Valentijnsdag worden er enkele aanpassingen in Pokémon Go gedaan.



Het wordt makkelijker om roze pokémon, zoals Porygon, Chansey en Clefable, te vinden in het wild. Uit eieren komen sneller de baby-pokémon Igglybuff, Smoochum en Cleffa. Spelers krijgen ook twee keer zoveel snoep wanneer ze pokémon transferen en vangen. Lure-modulen gaan zes uur mee.



Hoewel Valentijnsdag op 14 februari is, is de actie nu al ingegaan en stopt het pas de dag na Valentijn. Spelers kunnen dus geruime tijd van de extra opties genieten.