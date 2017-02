51 antwoorden op Zelda-vragen door Miyamoto en Aonuma

In een hilarische video op Game Informer beantwoorden Shigeru Miyamoto en Eiji Aonuma in rap tempo 51 vragen over The Legend of Zelda: Breath of the Wild en meer .



Ben Reeves van de website had de eer om het interview te houden met de twee mannen achter de Zelda-serie. De video geeft inzicht in de minder serieuze zaken van de game, zoals de vraag of Link z'n paard op kan eten wanneer hij honger heeft.

Game Informer heeft deze maand exclusieve content over de game in hun tijdschrift, waarvan vandaag nog meer verschijnt. Deze video beantwoordt de vragen die niet de vinden waren in hun cover story. Zelda: Breath of the Wild is vanaf 3 maart beschikbaar voor Wii U en Nintendo Switch.