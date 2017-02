Kleurrijke rts 8-Bit Armies deze zomer ook naar consoles

De kleurrijke rts 8-Bit Armies komt in de zomer naar consoles. Ook is een fysieke versie van de pc-versie aangekondigd.

De studio achter 8-Bit Armies, Petroglyph Games, is in 2003 opgezet door meerdere ontwikkelaars van Westwood Studios, bekend van onder andere de veelgeprezen Command & Conquer-games.

De game zal deze zomer zowel in fysieke als in digitale vorm verschijnen voor consoles. De pc-versie is sinds april vorig jaar al te koop via Steam en wordt deze zomer ook fysiek beschikbaar.

8-Bit Armies bevat een campaign van veertig missies en kan ook met anderen gespeeld worden in twaalf co-op maps. Hiernaast bevat de game een multiplayer-modus voor maximaal acht spelers.