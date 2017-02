Ubisoft verlaagt winstverwachting, maakt kwartaalcijfers bekend

De omzet voor Ubisoft's derde financiële kwartaal van 2016, dat eindigde op 31 december, valt tegen. De uitgever claimt dat dit komt doordat er veel nieuwe hardware is uitgekomen.



In het derde kwartaal van 2016 heeft Ubisoft 529,9 miljoen euro omgezet, maakte het bedrijf donderdag bekend. In vergelijking met een jaar geleden is dat een daling van 6 procent. Ubisoft had verwacht een omzet te behalen van 560 miljoen euro. Het bedrijf is van mening dat er de afgelopen tijd veel nieuwe gaming hardware is gelanceerd, zoals de PlayStation 4 Pro, Xbox One S en PlayStation VR. Daardoor zouden gamers minder geld over hebben gehouden voor games.



De spellenmaker heeft de winstverwachting voor het volledige financiële jaar 2016 bijgesteld naar 1.46 miljard tot 1.50 miljard euro, van 1.61 miljard tot 1.67 miljard euro. De verlaging heeft te maken met de tegenvallende omzet van het derde kwartaal.



De lancering van de game Watch Dogs 2 wordt omschreven als "niet zo dynamisch als verwacht". Echter, de interesse in de videogame is volgens Ubisoft inmiddels aangetrokken. Ook doet de game het beter dan Assassin’s Creed: Syndicate die een jaar eerder in hetzelfde kwartaal werd uitgebracht. Precieze verkoopcijfers zijn niet bekendgemaakt.



Snowboardgame Steep heeft beter dan verwacht gepresenteerd, maar ook hier zijn geen cijfers over vrijgegeven. Rainbow Siege Six beschikt inmiddels over 15 miljoen actieve spelers. Ook The Division doet het nog altijd goed en zag een sprong van 152 procent in het aantal actieve spelers in oktober. Destijds werd er ook een update uitgebracht.



Ubisoft meldt dat The Division en Rainbow Six Siege voor verkoop- en digitale omzetrecords hebben gezorgd in het derde kwartaal. De game South Park: The Fractured But Whole is uitgesteld naar het volgende financiële jaar en komt tussen april 2017 en maart 2018 uit.



In het afgelopen kwartaal kwam ook de Assassin’s Creed-film uit in de Verenigde Staten. Hoewel de film het niet goed gedaan heeft bij de critici, heeft de film toch redelijk kunnen scoren in bioscopen wereldwijd. De film heeft een omzet van 213 miljoen dollar in het laatje gebracht. Hooggeplaatste Ubisoft-medewerkers noemen het een mooie eerste stap wat de filmambities van het bedrijf betreft. De film draait sinds 5 januari in de Nederlandse bioscopen.