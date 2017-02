Grand Theft Auto 4 en dlc nu backwards compatible op Xbox One

Via backwards compatibility is het nu mogelijk om Grand Theft Auto 4 en Episodes from Liberty City op Xbox One te spelen.



Iedereen die de game en diens uitbreiding fysiek of digitaal op Xbox 360 heeft kan nu aan de slag op Xbox One. Opgeslagen data worden zoals gebruikelijk ook overgezet naar de Xbox One als de savefile van de Xbox 360-versie op de Cloud Saved Games staat. Tot slot kunnen spelers er ook voor kiezen om de game en uitbreiding direct digitaal op Xbox One te kopen.



Grand Theft Auto 4 verscheen oorspronkelijk op Xbox 360 en PlayStation 3 en later ook pc. De game speelt zich af in Liberty City, een fictionele versie van New York.