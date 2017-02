Nieuwe Call of Duty dit jaar gaat terug naar zijn roots

De nieuwe Call of Duty-game die eind dit jaar verschijnt gaat meer lijken op de oudere Call of Duty-titels.



Dat staat in een presentatie van de jaarcijfers die uitgever Activision Blizzard donderdagavond Nederlandse tijd naar buiten bracht. Hierin staat de spelreeks in 2017 'terug naar zijn roots' gaat. Traditionele gameplay staat weer centraal volgens de uitgever.



Het meest recente deel van de serie, Call of Duty: Infinite Warfare, heeft een sciencefictionsetting, dat terwijl grote concurrent Battlefield juist koos voor een setting in de Eerste Wereldoorlog. Infinite Warfare presteerde minder goed dan eerdere delen, zoals Call of Duty: Modern Warfare 3 en de Black Ops-spellen. Die richtten zich op moderne oorlogvoering.



Desondanks boekte uitgever Activision Blizzard in 2016 een recordomzet van 6,60 miljard dollar, tegenover 4,66 miljard dollar het jaar ervoor. Dit mede dankzij het meest succesvolle jaar voor ontwikkelaar Blizzard tot nu toe. Blizzard bracht dit jaar de online schietgame Overwatch uit, dat inmiddels al meer dan 25 miljoen spelers telt.



Blizzard zorgde voor 39 procent van de omzet voor de uitgever. Activision Blizzard is sinds 2015 ook eigenaar van de Candy Crush-ontwikkelaar King, dat goed is voor 25 procent van de inkomsten. 3,6 miljard dollar van de totale omzet kwam uit digitale verkopen, zoals downloadbare content en microtransacties.



Uit de presentatie van Activision Blizzard blijkt ook dat er dit jaar een volwaardig nieuw deel in de Destiny-reeks verschijnt, tevens een online schietspel. Ontwikkelaar Blizzard brengt dit kalenderjaar geen grote nieuwe titels uit.