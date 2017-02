Nieuw Street Fighter 5-personage Kolin in actie

Er komt een nieuw Street Fighter 5-personage aan: Kolin.



Kolin zat voor het eerst in Street Fighter 3 als een agent van de Illuminati en Gill’s assistente. In de verhaalmodus van Street Fighter 5 speelde ze al een grote rol, vermomd als een mysterieuze Russische vrouw.



Kolin verschijnt op 28 februari en is het tweede personage uit seizoen 2 van de Street Fighter 5-dlc. Eerder verscheen Akuma al. Er moeten hierna nog vier personages uitkomen in 2017.