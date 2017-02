Gebruikers kunnen nu eigen categorieën maken op Twitch

Communities op Twitch is nu beschikbaar. Hiermee kunnen gebruikers zelf categorieën aanmaken om livestreams onder te brengen.



Dat meldt Twitch op zijn blog. De Communities-functie lijkt met name bedoeld om kijkers handvaten te bieden om specifieke soorten livestreams te vinden, zoals zogeheten speedruns waarbij mensen spellen zo snel mogelijk uit proberen te spelen. De Communities-functie wordt weergegeven via een apart tabblad naast de reguliere optie om alle actieve livestreams per game te vinden.



Twitch introduceerde eerder al een aparte plek voor gebruikers die hun kookactiviteiten willen livestreamen. Het platform begon oorspronkelijk als toegewijde gamestreamingsite, maar staat inmiddels ook andere soorten content toe, zoals cosplay, waarbij mensen kostuums maken van bekende game-, stripboek- of filmpersonages.