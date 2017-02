Ghost Recon: Wildlands krijgt op 7 maart open bèta

Vanaf 7 maart mag iedereen aan de slag met de open bèta van Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands.



Wildlands was eerder al te spelen in een gesloten bèta, maar uitgever Ubisoft maakte al bekend dat de open bèta van de game nog voor lancering zou komen. Nu is de datum bekend. De bèta komt beschikbaar op alle platformen waarop Wildlands uitkomt, namelijk pc, PlayStation 4 en Xbox One.



Wildlands krijgt tevens een korte live-action film gebaseerd op het in-game universum. Deze film heet War Within the Cartel en is geproduceerd door Roberto Orci, de schrijver van Star Trek en The Amazing Spider-Man 2. De hoofdrol is weggelegd voor acteur en rapper TI.