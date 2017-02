Bekijk de complete map van Horizon: Zero Dawn

Hieronder is de volledige speelmap van Horizon: Zero Dawn te zien.



De map toont het complete gebied en enkele belangrijke locaties. De game lijkt uit drie grote gebieden te bestaan, namelijk het bosrijke Meridian, de gebergten van Mother’s Heart en de woestenij die Sunfall heet.



Horizon: Zero Dawn wordt ontwikkeld door het Nederlandse Guerrilla Games, dat eerder de Killzone-reeks maakte. De game biedt een grote open wereld in een post-apocalyptische setting waarin menselijke stammen proberen te overleven tussen gigantische robots die als wilde dieren over het landschap heersen. Horizon: Zero Dawn verschijnt op 1 maart voor PlayStation 4.