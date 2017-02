South Park: The Fractured But Whole nogmaals uitgesteld

South Park: The Fractured But Whole is voor de tweede keer uitgesteld. Dit heeft ontwikkelaar Ubisoft aangekondigd.

Tijdens E3 2016 werd een releasedatum van 6 december aangekondigd voor de South Park-rpg. Drie maanden later werd bekendgemaakt dat de game werd verschoven naar het eerste kwartaal van 2017. Nu heeft Ubisoft aangekondigd de game ergens in het volgende fiscale jaar uit te gaan brengen. Deze loopt vanaf april 2017 tot en met maart 2018.

De nieuwe South Park-game neemt de trend om allerlei superheldenfilms in een overkoepelend universum uit te brengen op de hak. Met name Civil War wordt nadrukkelijk gepersifleerd. De speler staat met zijn eigen gemaakte personage tussen de teams van Cartman en Stan in en kiest zijn of haar eigen superkrachten.

South Park: The Fractured But Whole moet uitkomen voor pc, Xbox One en PlayStation 4.