Activision ontslaat werknemers bij diverse studio's

Activision heeft een onbekend aantal werknemers bij zijn diverse studio's ontslagen.



Hoewel niet officieel aangekondigd is om hoeveel mensen het gaat, bevestigt Activision aan Kotaku dat het zijn resources "opnieuw indeelt" voor aankomende projecten en vanwege "de snelle overgang naar digitale distributie".



Volgens de website is zo'n vijf procent van werknemers ontslagen, waaronder mensen bij de uitgeverstak en werknemers van Infinity Ward, Treyarch en Beenox. Dit is echter niet bevestigd door Activision zelf. Volgens de berichten zouden werknemers van Blizzard niet onder de ontslagen vallen.



Vorige week liet Activision nog weten afgelopen jaar een recordomzet te hebben gedraaid. Wel gaat Call of Duty, één van de grootste gamereeksen van het bedrijf, dit jaar "terug naar zijn roots". Ook wordt Destiny 2 dit jaar uitgebracht.