Robotgevechten in Nier: Automata - Trailer

Nier: Automata heeft een nieuwe trailer gekregen, die hieronder is te bekijken.



In de trailer is te zien hoe androïdes 2B, A2 en 9S vechten om de wereld te redden van losgeslagen, krachtige machines. De game verschijnt op 10 maart in Europa en komt verkrijgbaar voor PlayStation 4.

Nier: Automata is een vervolg op Nier, maar kan volgens ontwikkelaar PlatinumGames (Bayonetta, The Wonderful 101) gespeeld worden door mensen die niets van het eerste deel weten. De game moet uiteindelijk ook naar pc komen.