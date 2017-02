Horrorgame Perception van makers Bioshock naar Xbox One

De horrorgame Perception, die wordt gemaakt door enkele ontwikkelaars die ook aan Bioshock werkte, komt naar Xbox One.



Dat heeft ontwikkelaar Deep End Games aangekondigd op Xbox Wire. De studio meldde een jaar geleden al dat een Xbox One-versie van de game een mogelijkheid was, maar nu is het bevestigd. De game komt ook naar pc en PlayStation 4.



In de first-person horrorgame moeten spelers zich een weg banen door een mysterieus kasteel. Spelers zijn echter blind en moeten geluid maken om hun omgeving vorm te geven. Het is niet bekend wanneer Perception uitkomt.