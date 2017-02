Activision weer tussen aanwezige partijen op E3 2017

Activision is dit jaar weer aanwezig op E3 2017. In totaal zijn ruim zeventig bedrijven aanwezig op E3 2017. Dit is middels een lijst op de website van E3 bevestigd.

Vorig jaar was Activision niet aanwezig op gamebeurs. De reden dat de ontwikkelaar dit jaar wel een stand heeft komt hoogstwaarschijnlijk door de komst van Destiny 2 in het najaar. Daarnaast gaf Activision aan dat Call of Duty dit jaar ‘teruggaat naar de roots’ van de serie.

De lijst wordt continu geüpdatet naarmate meer bedrijven deelnemen. Participerende bedrijven zijn zoals gewoonlijk onder andere Nintendo, Microsoft en Sony. In welke vorm Nintendo dit jaar aanwezig gaat zijn is nog niet duidelijk. Nintendo had in 2016 alleen een stand toegewijd aan Breath of the Wild.

Vorige week woensdag werd bekendgemaakt dat E3 toegankelijk wordt voor het publiek. Er zijn 15.000 tickets beschikbaar voor consumenten. E3 wordt dit jaar gehouden in Los Angeles van 14 tot en met 16 juni. De volledige lijst is hier te vinden.