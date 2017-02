Bethesda heeft zin in de nieuwe game van Wolfenstein-studio

Pete Hines, vice-president marketing van Bethesda, zegt niet te kunnen wachten om de volgende game van MachineGames te tonen.

Dit zei Pete Hines in een interview met Kinda Funny Gamescast. "MachineGames is hard aan het werk aan een game, waarvan ik kan zeggen dat ik het gespeeld heb. De game is krankzinnig goed en ik kan niet wachten om te laten zien wat het gaat zijn," aldus Pete Hines.

MachineGames is de ontwikkelaar achter games, zoals Wolfenstein: The New Order en Wolfenstein: The Old Blood. Het zou kunnen gaan om een nieuwe titel binnen de Wolfenstein-reeks. In 2016 werd hier al naar gehint.

Wolfenstein: The New Order en de standalone uitbreiding The Old Blood zijn uit op de Xbox One, PlayStation 4 en pc.