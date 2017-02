Konami toont opening Super Bomberman R

Konami heeft de openingsvideo van Super Bomberman R voor de Nintendo Switch uitgebracht. De video toont de acht Bomberman op hun thuisplaneet, die aan de slag moeten om het universum te redden.



Super Bomberman R komt 3 maart uit voor de Nintendo Switch en giet de klassieke gameplay van de serie in een modern jasje. De acht personages in deze video komen terug in de Story Mode met meer dan vijftig levels, maar kunnen ook lokaal en online ingezet worden in de Battle Mode.

Super Bomberman R viert het 33-jarige bestaan van de serie. Vorige week legde Konami uit waar de R in de naam van de game voor staat.