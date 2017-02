Skate 3 te spelen via EA Access Vault

Skate 3 is nu speelbaar via EA Origin en Access.



De game staat in de EA Access Vault, een lijst met games van uitgever Electronic Arts waar leden van Origin en Access gratis toegang tot hebben. Skate 3 was overigens al speelbaar op Xbox One via Xbox 360 backwards compatibility.



EA liet eerder ook weten dat Dead Space Ignition, Zuma's Revenge en Madden NFL 17 naar de Vault zouden komen, maar die games zijn nog niet gezien. Leden van EA Access en Origin kunnen ook regelmatig games eerder spelen en ontvangen tien procent korting op alle digitale aankopen van EA-content.



Eerder dit jaar ontstond er een gerucht dat Skate 4 in de maak zou zijn, nadat een community manager van de uitgever de titel tweette. EA liet daarna weten dat dit niet het geval is.