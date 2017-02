Televisieserie rondom Costume Quest aangekondigd

Costume Quest krijgt in 2018 een eigen serie op Amazon Prime.



De geanimeerde serie wordt geproduceerd door Frederator Studios, het bedrijf achter Adventure Time en de eerder deze week aangekondigde Netflix-serie rondom Castlevania.



Het is nog niet bekend of de serie het verhaal van de twee Double Fine-games gaat volgen. Informatie ontbreekt nog, al is wel onderstaande artwork uitgebracht. Costume Quest en het vervolg kwamen respectievelijk in 2010 en 2014 uit en draaien om een groep helden die tegen monsters vechten en snoep verzamelen.