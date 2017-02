Gigantische nieuwe Humble Bundle bevat 47 games

In een nieuwe Humble Bundle zitten maarliefst 47 games, waaronder The Witness en Stardew Valley.



De Humble Freedom Bundle kost zo'n 28,22 euro, al kunnen mensen ook meer overmaken. Normaliter mogen mensen hun eigen prijs bepalen, maar zitten er gemiddeld maar zo'n vijf games in de bundel. Iedereen die minstens de 28,22 euro overmaakt ontvangt 47 games, waaronder The Witness, Stardew Valley, Octodad: Dadliest Catch, Super Meat Boy, Nuclear Throne, The Stanley Parable en The Swapper.



Alle opbrengsten van de Humble Freedom Bundle gaan naar de ACLU, de International Rescue Committee en Artsen Zonder Grenzen. De bundel is opgericht om moeilijkheden rondom de immigratieban en soortgelijke politieke kwesties die aan het licht zijn gekomen sinds de aanstelling van de Amerikaanse president Donald Trump tegen te gaan.



Op moment van schrijven staat de teller al op bijna een miljoen dollar. De mensen achter Humble Bundle hebben bij het behalen van 300.000 dollar dat bedrag zelf verdubbeld met hun eigen geld.

De bundel is hier te vinden.