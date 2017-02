Iwata's invloed merkbaar bij ontwikkeling Switch

Wijlen Nintendo's president Satoru Iwata had veel invloed op de ontwikkeling van de Nintendo Switch.



"Meneer Iwata, meneer Takeda en ikzelf leverden feedback en maakten keuzes, maar meneer Iwata stond aan het hoofd van ontwikkeling dus hij heeft veel tijd en energie in de Switch gestoken", zo legt Shigeru Miyamoto, de geestelijk vader van onder andere Mario en Zelda, uit in een interview met Time.



"Het idee dat de Switch een apparaat is die je overal mee naartoe kunt nemen, het idee dat het een systeem is die je echt laat netwerken en communiceren met andere mensen, dat is iets waar meneer Iwata veel nadruk op legde", vervolgt Miyamoto.



Satoru Iwata stierf in 2015 aan de gevolgen van kanker. Onder zijn leiding lanceerde Nintendo onder andere de Wii en DS. De Switch ligt vanaf 3 maart in de winkels en kan zowel op televisies als onderweg gespeeld worden.