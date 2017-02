Document lekt specs en online-functies Switch

Op Reddit is een document van de Nintendo Switch opgedoken de sepcs en andere features, zoals online-mogelijkheden noemt. Zo staat er dat savefiles online kunnen worden opgeslagen in de cloud, het systeem een sociaal platform krijgt en het maken van online communities ondersteunt.



Het document is afkomstig uit het ontwikkelproces van de Switch en komt uit juli 2016. Wellicht dat enkele van deze aspecten in de tussentijd zijn gewijzigd, maar een deel van de genoemde aspecten komt overeen met wat Nintendo in de tussentijd heeft aangekondigd.

Het document noemt bijvoorbeeld een aantal interessante kenmerken van de hardware. Zo wordt HD Rumble 'linear resonant actuator' genoemd en zou de Switch een lockscreen, quick menu en toetsenbord met voorspellende tekst bevatten. Daarnaast kunnen gebruikers een arsenaal aan instellingen wijzigen, zoals controller management, NFC en bluetooth. Hierbij kunnen ook Mii's gecreëerd worden, die meer opties voor aankleding zouden krijgen.

Ook noemt het document een aantal dingen die al bevestigd waren, zoals het ontbreken van een internetbrowser en het lokaal aan elkaar koppelen van maximaal acht exemplaren. De cartridges die Nintendo gebruikt moeten een opslagruimte hebben van 1GB tot 32GB . De X1 Maxwell-soc van Nvidia is volgens het document de gebruikte processor in de uiteindelijke versie van de Switch.

Tot slot wil Nintendo het online netwerk uitbreiden met een aantal nieuwe mogelijkheden. Zo zou data optioneel online kunnen worden opgeslagen, zouden spelers via matchmaking blijvende groepen kunnen maken, met bijbehorende ranking. Ook zou de Switch een applicatie krijgen, genaamd Subscriber, die dient als sociaal platform om informatie over bepaalde onderwerpen te delen.

Bekijk hier de volledige Reddit-post met alle informatie. Hieronder zijn een aantal afbeeldingen uit het gelekte document te zien.