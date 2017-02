Verzamelaar raakt bijna 10.000 dollar aan SNES-games kwijt

Amateur game-historicus Byuu is honderd SNES-games kwijtgeraakt met de post, die hij geleend had van een Duitse verzamelaar. Byuu leende de games van om ze te digitaliseren vanwege de zeldzaamheid ervan.

In de loop der jaren zijn een hoop originele SNES-games zoekgeraakt, of digitaal aangepast voor services als de Virtual Console. Om een digitale bibliotheek van de originele ROM-bestanden te maken, leende Byuu van een Duitse verzamelaar voor tussen de 7.500 en 10.000 dollar aan games met vele zeldzame games.

Het pakket is zoekgeraakt tussen het bereiken van de Verenigde Staten en het transporteren naar Byuu in New Jersey. Omdat de verzekering de overdracht binnen de Verenigde Staten niet dekte, is de man nu bezig met het vervangen van de prijzige games. Byuu heeft een beloning aangeboden voor diegene die weet waar de games zijn.