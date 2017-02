PS4 en Overwatch kregen meeste aandacht van gamesmedia in 2016

Een inhoudsanalyse van ICO Partners van game-specifieke media heeft uitgewezen dat Overwatch van alle games de meeste aandacht kreeg in 2016. Met 75.000 artikelen liet het Pokémon GO achter zich. Qua hardware stond de PlayStation 4 bovenaan.

ICO Partners' resultaten hebben geen mainstream media meegenomen in het onderzoek, waardoor Pokémon GO waarschijnlijk niet op de eerste plaats is geëindigd. Hierna kreeg Final Fantasy 15 en Battlefield 1 de meeste aandacht op meer dan 6.000 websites in 28 verschillende talen.

De PlayStation 4 kreeg op het gebied van consoles de meeste aandacht, ongeveer 25 procent meer dan de Xbox One. De Wii U werd in 2016 bijna ingehaald door de Oculus Rift.

Hieronder zijn de alle games in grafieken weergegeven en hier is meer te lezen over de methode van ICO Partners.