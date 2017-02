Magikarp krijgt eigen mobile game

The Pokémon Company is een teaser-website gestart voor de nieuwe game Splash! Magikarp. De pokémon krijgt in de lente van dit jaar een eigen game mobiele op iOS en Android.

Er is op de website nog weinig informatie te vinden over wat de game gaat inhouden. De Japanse tekst op de website is vormgegeven als een krant die rapporteert over gaten in de grond die de vorm van een Magikarp hebben. De naam van de game zal Haneru! Koiking zijn, wat vertaald wordt naar Splash! Magikarp. Splash is de aanval van de pokémon, die bekend staat om zijn ineffectiviteit.

De game wordt ontwikkeld door Select Button, die eerder de populaire vis-game Survive! Mola Mola! uitbracht in Japan.