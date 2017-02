Capcom over gemengde ontvangst Dead Rising 4

Capcom heeft tijdens hun vragenronde met investeerders gereageerd op de gemengde reacties op Dead Rising 4.



Tijdens de vragenronde werd de vraag gesteld aan het management van Capcom waarom Dead Rising 4 geen betere recensie kreeg. De Capcom-bazen gaven als antwoord dat de game veel toegankelijker is gemaakt, waar niet iedereen blij mee was.

"In vergelijking met andere games in de reeks, was Dead Rising 4 veel toegankelijker gemaakt voor een breder publiek. Dit zorgde voor gemengde reacties op de game. Vanaf nu willen we de verkoopcijfers laten stijgen door continu digitale content te leveren en updates uit te brengen om games te verbeteren," aldus Capcom.

Dead Rising 4 kreeg van InsideGamer een 7,5 . De zombiegame is nu beschikbaar voor Xbox One, PlayStation 4 en pc.