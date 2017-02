Breath of the Wild kent 'truc' voor verhaal in open wereld

Shigeru Miyamoto en Eiji Aonuma hebben in een video-interview met Game Informer verteld hoe ze omgaan met het verhaal van The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Hierbij refereerde Aonuma naar zijn ''truc'' om het verhaal van Breath of the Wild te verbinden met de grote open wereld van de game.



Miyamoto zegt dat zijn eerdere uitspraken over dat het verhaal in Zelda-games niet belangrijk is, verkeerd zijn begrepen. Volgens hem zijn verhalen wel degelijk nodig, maar het moet de opbouw van de game niet de gameplay in de weg zitten. Breath of the Wild heeft volgens Aonuma een rappe start, waardoor spelers zo snel mogelijk hun eigen verhaal kunnen beleven.

Game Informer vroeg vervolgens naar de manier waarop de grote wereld van Breath of the Wild gecombineerd wordt met het verhaal, zoals deze te zien was in de cutscenes in eerder verschenen trailers.

Aonuma zei hierop: ''Er is een kleine truc die ik in deze game heb geïmplementeerd. Dit idee heb ik al sinds ik zo'n twintig jaar geleden ben begonnen met het ontwikkelen van games. Ik hoop dat jullie uitkijken naar het spelen van de game en vinden wat ik erin heb gestopt.''

Helaas gaf hij geen verdere informatie, maar Aonuma kon nog wel bevestigen dat het mogelijk is dat spelers bepaalde momenten kunnen missen. Het volledige interview met Shigeru Miyamoto en Eiji Aonuma is te vinden op de site van Game Informer.

Vandaag verscheen ook een nieuwe gameplay-video van de Japanse versie van Breath of the Wild. Hierin is onder andere te zien dat Link geraakt wordt door bliksem wanneer hij zich met metalen armor in een storm bevindt. De gameplay begint om 0:30 in de video.