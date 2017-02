Vikings: Wolves of Midgard wordt 28 maart gelanceerd

Action-rpg Vikings: Wolves of Midgard komt op 28 maart uit voor PlayStation 4 en pc. Dit heeft ontwikkelaar Gamesfarm laten weten in een bericht op PlayStation Blog.

Vikings: Wolves of Midgard werd in juni 2015 aangekondigd. De action-rpg speelt zich af in "de schaduw van Ragnarok". De Jotun hebben de Fire en Frost Giants bijeengebracht en bereiden zich voor om Asgard binnen te dringen. Wanneer de protagonist terugkeert van zijn winterjacht komt hij erachter dat zijn dorp volledig verwoest is. De speler moet zijn thuisbasis zien te herbouwen te midden van de strijd tegen het kwaad dat zijn dorp heeft verwoest.



De personage van de speler is volledig aanpasbaar en er is een breed arsenaal aan wapens beschikbaar. Spelers maken vooral gebruik van zwaarden, hamers, schilden en pijl en boog.



Ontwikkelaar Gamesfarm zit momenteel in de afrondingsfase van Vikings: Wolves of Midgard. Bekijk de trailer hieronder.