Watch Dogs 2-dlc Human Conditions volgende week naar PS4

De tweede uitbreiding van Watch Dogs 2 komt volgende week naar PlayStation 4 en heet Human Conditions.



De uitbreiding bevat drie nieuwe singleplayer Dedsec-operaties, nieuwe missies en locaties. In totaal moet het meer dan vijf uur aan nieuwe content opleveren. Ook zijn er elite co-op missies met meerdere doelen, grotere missiegebieden en een nieuwe vijand genaamd de Jammer. Deze vijand kan om zich heen alle hackingmogelijkheden tijdelijk uitschakelen.



De nieuwe Dedsec-operaties zijn Automata, Bad Medicine en Caustic Progress. Voor zover bekend moeten spelers in Bad Medicine samen met een huurling een gezamenlijke vijand uitschakelen die het op ziekenhuizen heeft gemunt. In Automata neemt Marcus het op tegen Nudle, die een nieuw systeem in zelfrijdende auto's heeft zitten die bepaalt welke inzittenden sterven.



De uitbreiding verschijnt op 21 februari voor PlayStation 4, terwijl de Xbox One- en pc-versies de dlc op 23 maart krijgen.