Crash Bandicoot N.Sane Trilogy eind juni naar PlayStation 4

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy is vanaf 30 juni verkrijgbaar voor PlayStation 4.



De game komt vooralsnog exclusief naar Sony's console en bevat remasters van de drie klassieke PlayStation-platformers Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back en Crash Bandicoot: Warped.



De drie games zijn oorspronkelijk ontwikkeld door Uncharted- en The Last of Us-studio Naughty Dog, maar de remasters worden verzorgd door Vicarious Visions. Die studio is vooral bekend van Skylanders en helpt ook mee aan het vervolg op Destiny.



"Dit is een AAA-remaster. We geven dit net zoveel liefde en aandacht als dat we al onze AAA-games geven", aldus Dan Tanguay van de studio op PlayStation Blog. "We gebruiken de originele leveldesign zodat het zo dicht mogelijk bij het origineel ligt. We noemen het remaster plus, dus we voegen nieuwe elementen toe waarvan we denken dat de fans ze geweldig gaan vinden!"