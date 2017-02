Bethesda's E3-conferentie op dezelfde dag en tijd als vorig jaar

Net als de voorgaande jaren houdt Bethesda zijn E3-persconferentie in de nacht van zondag op maandag.



Nadat Microsoft gisteren liet weten dat zijn E3-persconferentie van maandag naar zondag wordt verschoven, achtte Bethesda het nodig te melden dat hun conferentie gewoon op zondag blijft staan. De conferentie wordt op 11 juni om 7 uur 's avonds lokale tijd gehouden. Dat betekent dat Bethesda's conferentie in Nederland om 04:00 uur 's ochtends in de nacht van zondag op maandag te zien is.



Twee jaar geleden hield Bethesda voor het eerst een E3-conferentie, waar het onder andere Fallout 4 aankondigde. Vorig jaar waren onder andere Prey en Quake Champions te zien. E3 is dit jaar van 13 tot en met 15 juni in Los Angeles. Voor het eerst is het evenement ook open voor algemeen publiek.