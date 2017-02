Systeemeisen Ghost Recon: Wildland en datum open bèta bekend

De systeemeisen van de pc-versie van Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands zijn bekend. Daarna weten we nu ook wanneer de open bèta van start gaat.



De minimale systeemeisen:

OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only)

Processor: Intel Core i5-2400S @ 2.5 GHz or AMD FX-4320 @ 4 GHz or equivalent

Video Card: NVIDIA GeForce GTX 660/GTX 750Ti/GTX 950/GTX 1050 or AMD HD 7870/R9 270X/R9 370X/RX 460 (2GB VRAM with Shader Model 5.0 or better)

System RAM: 6GB

Resolution: 720p

Video Preset: Low

De aanbevolen systeemeisen:

OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only)

Processor: Intel Core i7-3770 @ 3.5 GHz or AMD FX-8350 @ 4 GHz

Video Card: NVIDIA GeForce GTX 970/GTX 1060 or AMD R9 290X/R9 390/RX 480 (4GB VRAM with Shader Model 5.0 or better)

System RAM: 8GB

Resolution: 1080p

Video Preset: High

De Nvidia-kaarten die op release worden ondersteund:

GeForce GTX600 series: (minimum) GeForce GTX 660 or better | (recommended) N/A

GeForce GTX700 series: (minimum) GeForce GTX 750Ti or better | (recommended) N/A

GeForce GTX900 series: (minimum) GeForce GTX 950 or better | (recommended) GeForce GTX 970 or better

GeForce GTX10-Series: (minimum) any GeForce GTX 10 card | (recommended) GeForce GTX 1060 or better

De AMD-kaarten die op release worden ondersteund:

Radeon HD7000 series: (minimum) Radeon HD 7870 or better | (recommended) none

Radeon 200 series: (minimum) Radeon R9 270x or better | (recommended) Radeon R9 290X or better

Radeon 300/Fury X series: (minimum) Radeon R9 370X or better | (recommended) Radeon R9 390 or better

Radeon 400 series: (minimum) Radeon RX 460 or better | (recommended) Radeon RX 480 or better

Controllerondersteuning:

Microsoft Xbox 360

Microsoft Xbox One (Original/Elite)

PlayStation 4 (Original/Pro)

Steam controller

Iedereen kan vanaf donderdag 23 februari tot en met zondag 27 februari de open bèta uitproberen op pc, PlayStation 4 en Xbox One. Spelers krijgen een missie te spelen genaamd Unidad Conspiracy. Ook zijn twee van de in totaal 21 provincies uit de game beschikbaar: de gebergten van Itacua en het besneeuwde landschap van Altiplano. Spelers kunnen in hun eentje of in totaal met zijn vieren spelen. De complete game komt op 7 maart uit.