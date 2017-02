Indieplatformer Ultimate Chicken Horse naar Switch, PS4 en XOne

De succesvolle indieplatformer Ultimate Chicken Horse verschijnt in het derde kwartaal van 2017 op PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch.



De game verscheen eerder al voor pc. In de 2D-game moeten tot en met vier spelers platforms, vallen en andere gevaarlijke objecten plaatsen en kijken we van de spelers het einde kan halen. Na elke ronde worden er nog meer vallen toegevoegd. Uiteindelijk moet een level zo moeilijk worden dat er maar één speler overblijft.



De consoleversie van de game krijgt een nieuwe Free Play-modus waarin spelers hun eigen levels uit het niets kunnen maken, in plaats van objecten in bestaand terrein te plaatsen. Deze modus wordt rond de tijd van de consolerelease gratis aan de pc-versie toegevoegd.