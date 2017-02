Starbreeze is ontwikkeling van Payday 3 begonnen

Het eerder aangekondigde Payday is op dit moment in ontwikkeling bij Starbreeze.



Vorig jaar onthulde de studio al dat de game zou komen, maar nu is bekend dat het spel op dit moment ook echt in productie is. "Ik wil duidelijk maken dat dit project zoveel tijd krijgt als dat we nodig achten", aldus CEO Bo Andersson Klint. "Dit is onze belangrijkste gamereeks vandaag de dag en de hoeksteen van ons bedrijf en zo behandelen we het ook. Updates over deze titel kunnen ver uit elkaar liggen. Je overhaast Payday 3 niet."



Starbreeze werkt, zoals eerder bekend werd gemaakt, ook samen met Double Fine om Psychonauts 2 uit te geven. Volgens Klint zou de uitgever nog meer van dit soort deals kunnen aankondigen. "We blijven kijken naar interessante teams voor onze uitgeverstak en 2017 zal een aantal van deze projecten aan het licht brengen."