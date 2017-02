Video toont besturingssysteem van Switch in actie

NeoGAF-bezoeker hiphoptherobot heeft de Switch al in het bezit en heeft een video online geplaatst van het besturingssysteem van de Nintendo-console.



Hiphoptherobot zegt dat een winkel een fout heeft gemaakt en de console te vroeg heeft verstuurd. Wel moet gemeld worden dat Amerikaanse pers inmiddels ook Switch-consoles heeft ontvangen van Nintendo.



In de video wordt getoond hoe het systeem wordt ingesteld en hoe het besturingssysteem er daarna uitziet. Zoals te zien heeft de Switch een minimalistische interface die snel loopt. Kanalen als Mii Plaza zijn niet zichtbaar. Tevens heeft de hybrid een flight modus en lichte en donkere varianten qua uiterlijk.



De Switch ligt wereldwijd vanaf 3 maart in de winkels. Onder andere The Legend of Zelda: Breath of the Wild, 1-2-Switch en Super Bomberman R zijn op dag één te koop.