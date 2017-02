Trailer voor indiegame Songbringer

De indiegame Songbringer is aangekondigd door ontwikkelaar Wizard Fu en uitgever Double Eleven. De game staat gepland voor een release in de zomer.



Songbringer is een rpg die zich afspeelt in het melkwegstelsel 13000 jaar v.Chr. De protagonist is Roq, die de melkweg afreist op zoek naar een feestje op het ruimteschip Songbringer. Echter ontwaakt hij een oud kwaad, dat het galactische stelsel in gevaar brengt. Roq en zijn handlanger Jib moeten het galactische stelsel zien te redden.



De ontwikkelaar zegt dat de game een meeslepende verhaallijn heeft en dat het zich afspeelt in een universum vol met geheimen. Spelers kunnen de game alleen of lokaal coöperatief spelen.



De game verschijnt in de zomer voor Xbox One, PS4, pc, Mac en Linux. De trailer is heironder te bekijken.