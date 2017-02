Eerste details Stormblood-uitbreiding voor Final Fantasy 14

Square Enix heeft dit weekend de eerste details over Final Fantasy 14-uitbreiding Stormblood gegeven, waaronder de toevoeging van de Samurai-klasse.



Dat werd dit weekend aangekondigd op Final Fantasy 14’s Fan Fest in Frankfurt. De Samurai is een melee DPS die katanas gebruikt. Spelers die een Samurai aanmaken beginnen op level 50. Tevens werd het beginfilmpje van de uitbreiding getoond, die hieronder te zien is. Stormblood verschijnt op 20 juni voor PlayStation 4 en pc en komt niet naar de PS3-versie van de game.



Square Enix heeft tevens aangekondigd dat Final Fantasy 14 een patch krijgt voor de PlayStation 4 Pro. Binnenkort moeten er meer details komen. Het bedrijf onderzoekt tevens de mogelijkheden om de mmorpg naar de Switch, Nintendo’s aankomende console, te brengen.