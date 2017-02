Video van uitgepakte Switch kwam van gestolen console

De vorige week uitgebrachte video waarin een Switch wordt uitgepakt, kwam van een gestolen console, aldus Nintendo.



Er zijn een aantal Switch-systemen gesloten van een Amerikaanse distributiepartner van Nintendo, zo laat het bedrijf weten aan IGN. De mensen die er verantwoordelijk voor waren zijn ontslagen en er wordt gekeken naar het nemen van juridische stappen. De verkochte Switch-consoles zijn daarnaast ingenomen door Nintendo.



De Switch verschijnt op 3 maart in de winkels. Het betreft een hybrid: het systeem zelf is draagbaar met een scherm, maar kan via een docking station aan de televisie gesloten worden.