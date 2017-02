Nieuwe Final Fantasy 7 Remake- en Kingdom Hearts 3-screenshots

Er zijn twee screenshots van Final Fantasy 7 Remake en één screenshot van Kingdom Hearts 3 uitgegeven.



Square Enix toonde de screenshots op de Monaco Anime Game International Conference 2017. De screenshot van Kingdom Hearts 3 is in Thebes, uit de film Hercules. De Final Fantasy 7 Remake-screenshots tonen het vechtsysteem en de eerste baas in de game, Scorpion.



Meer details werden niet gegeven. Beide games hebben geen releasedatum. Final Fantasy 7 Remake is in ontwikkeling voor PlayStation 4, Kingdom Hearts 3 voor zowel PS4 als Xbox One.