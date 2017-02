Regisseur Metal Gear-film dolenthousiast over franchise

De regisseur van de Metal Gear-film, die nog steeds gemaakt moet worden, is enorm enthousiast over de franchise. Op moment van schrijven wordt aan het script van de film gewerkt.



"Metal Gear is waarschijnlijk de meest belangrijke franchise ter wereld voor mij", aldus Vogt-Roberts. Hij heeft onlangs de bedenker van de reeks, Hideo Kojima, ontmoet en zegt dat dit "als een droom" voelde.



"Ik vecht om er voor te zorgen dat het fatsoenlijk gebeurt, want het is erg makkelijk om het te verknallen en er een G.I. Joe of een Mission Impossible van te maken. Metal Gear Solid moet precies zijn wat het moet zijn, oftewel Metal Gear Solid."



De aankomende film van Vogt-Roberts is Kong: Skull Island, dat in maart in de bioscopen verschijnt. De Metal Gear-film werd voor het eerst in 2006 aangekondigd, maar nu een script wordt geschreven is het mogelijk dat de film toch echt ontwikkeld gaat worden.