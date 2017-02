Leg je online gebruikersnaam voor Switch nu al vast

Je kunt nu al je username voor op de Switch vastleggen en het wordt dan ook aangeraden dat te doen, voordat de naam al bezet is.



Spelers gebruiken op de Switch niet meer hun oude Nintendo Network ID die ook op Wii U en 3DS wordt gebruikt. In plaats daarvan wordt gebruikgemaakt van een Nintendo Account. Deze kan al een tijd hier aangemaakt worden en hier kunnen de diverse online identiteiten aan gekoppeld worden.



Wat veel mensen echter niet weten, is dat op de accountpagina ook een 'User ID' (of 'gebruikers-ID' in het Nederlands) aangemaakt kan worden. Deze User ID is de naam die ook online op de Switch gebruikt gaat worden. Deze moet dus ingevuld worden zodat spelers zeker zijn dat hun naam straks niet al gebruikt wordt door iemand anders.



De Switch ligt vanaf 3 maart in de Nederlandse winkels. De belangrijkste lanceringsgames zijn The Legend of Zelda: Breath of the Wild en 1-2-Switch.