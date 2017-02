Rocket League-update voegt PlayStation 4 Pro-support toe

Er is nu een update voor Rocket League uit de PS4 Pro-support toevoegt.



De update maakt het mogelijk om de game op een PS4 Pro in 4K en 60 frames per seconde te spelen. Daarnaast wordt de game op de normale PS4 speelbaar in 1080p en 60 frames per seconde in alle single- en splitscreenwedstrijden.



Daarnaast is voor alle versies van Rocket league Hot Wheels-content uit. Hieronder vallen twee Hot Wheels-auto's die voor geld zijn te downloaden, gratis Hot Wheels-toppers en andere items. Ook is er een 'Player's Choice Crate' met enkele van de favoriete items van spelers.