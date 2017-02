Total War: Warhammer krijgt volgende week gratis nieuwe factie

Volgende week verschijnt een update voor Totral War: Warhammer die de Bretonnian-factie speelbaar maakt.



Deze factie was al onderdeel van de game, maar het is voor het eerst dat het ook in de campagne speelbaar wordt. De downloadbare content verschijnt op 28 februari en is helemaal gratis.



De Bretonnia Race Pack DLC neemt de factie goed op de schop met nieuwe units en opties en bevat tevens drie legendary lords, waarvan er twee in onderstaande video te bewonderen zijn.



Mensen die lid zijn van Total War Access kunnen een dag eerder aan de slag met de downloadbare content. Creative Assembly laat weten dat er hierna nog een paar updates komen voor game.